Неработающая 26-летняя "автолюбительница" угнала у пенсионерки машину и сломала

В Завидовское отделение полиции ОМВД России по Конаковскому району обратилась 65-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что ночью неизвестные похитили принадлежащий ей автомобиль «Фольксваген», припаркованный у дома по месту жительства.

Похищенная машина была обнаружена в технически неисправном состоянии в поселке Новозавидовский Конаковского района.

Личность злоумышленника и его местонахождение были установлены. Злоумышленником оказалась 26-летняя неработающая жительница Твери. От фигурантки получены признательные показания. Автомобиль передан законной владелице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения «Угон». Санкция данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет, сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области.