Из Ирака в Грозный доставили жительницу Твери с сыном

В пятницу вечером 1 сентября спецрейсом из иракского Эрбиля в Грозный были доставлены 4 женщины и восемь детей, спасенные из зоны боевых действий на Ближнем Востоке. Среди них женщина с сыном из Твери. Об этом сообщает РИА новости.

Женщины, предположительно, примкнули к запрещенной в России группировке «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории РФ). Власти Чечни сообщили, что они добровольно вернулись на родину и написали явку с повинной, пишет Эхо Москвы.

В центре по противодействию терроризму и экстремизму при МВД Чечни сообщили, что россиянки с детьми будут освобождены от уголовной ответственности: в статье 208 "участие в незаконных вооруженных формированиях" есть примечание, которое позволяет в таких случаях освобождать от уголовной ответственности, если данное лицо не причастно к другим преступлениям".

По данным аппарата уполномоченного по правам ребенка, в зоны боевых действий в странах Ближнего Востока было вывезено порядка 350 детей, преимущественно из Чечни и Дагестана.