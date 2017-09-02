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Из Ирака в Грозный доставили жительницу Твери с сыном

Из Ирака в Грозный доставили жительницу Твери с сыном - ТИА
Скриншот видео НТВ
02 Сентября 2017 14:09
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В пятницу вечером 1 сентября спецрейсом из иракского Эрбиля в Грозный были доставлены 4 женщины и восемь детей, спасенные из зоны боевых действий на Ближнем Востоке.  Среди них женщина с сыном из Твери. Об этом сообщает РИА новости.

Женщины, предположительно, примкнули к запрещенной в России группировке «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории РФ). Власти Чечни сообщили, что они добровольно вернулись на родину и написали явку с повинной, пишет Эхо Москвы.

В центре по противодействию терроризму и экстремизму при МВД Чечни сообщили, что россиянки с детьми будут освобождены от уголовной ответственности: в статье 208 "участие в незаконных вооруженных формированиях" есть примечание, которое позволяет в таких случаях освобождать от уголовной ответственности, если данное лицо не причастно к другим преступлениям".

По данным аппарата уполномоченного по правам ребенка, в зоны боевых действий в странах Ближнего Востока было вывезено порядка 350 детей, преимущественно из Чечни и Дагестана.

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Метки: освобождение из ирака уполномоченный по правам человека рф
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Комментарии (1)

  • Proletary 
    Лишь бы она из Грозного обратно в Тверь не намылилась. К бану за расизм готов, есличо.
    02.09.2017 17:27
    0 | 1
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