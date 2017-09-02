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В Твери пьяные мужчины поехали "за добавкой" и погибли в ДТП

В Твери пьяные мужчины поехали "за добавкой" и погибли в ДТП - ТИА
02 Сентября 2017 11:31
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Когда закончился алкоголь, мужчины поехали искать, где еще можно выпить

ДТП произошло ранним утром  2 сентября. Около 05.00 на ул. Георгия Димитрова в районе д. 52, г. Твери, 35-летний водитель «Mazda» не справился с управлением и врезался в дерево. В ДТП погибли два человека: водитель и его 34-летний пассажир, как сообщили в ГИБДД по Тверской области. 

В ходе предварительной проверки было установлено, что мужчины около 23.00 начали распивать алкоголь. К 01.00 ночи, когда алкоголь закончился, они поехали искать место, где можно выпить еще. На обратной дороге водитель "Мазды" и его пассажир погибли. 

Госавтоинспекция приводит страшную статистику: в Тверской области за 8 месяцев 2017 года произошло 120 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения и отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования, 35 человек погибли и 165 ранены. Информацию о водителях с признаками опьянения необходимо оперативно сообщать по телефонам дежурной части ГИБДД Тверской области: 8(4822)-58-04-00, 8(4822)-58-59-00 или 02.

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Метки: пьяное дтп дтп с погибими гибдд по тверской области
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Комментарии (6)

  • Добрый крот 
    Кто-то гибнет в бою, кто-то отдаёт жизнь, спасая других, а кто-то тупо дохнет по пьяни. И все они называются одинаково-люди. Парадокс.
    02.09.2017 12:04
    2 | 10

  • Valter 
    Диски хорошие, к кому теперь обращаться по вопросу их приобретения?
    02.09.2017 12:52
    2 | 0

    • romich 
      Можа,  восстановят.  Че тут. Делов-то.
      02.09.2017 12:55
      0 | 5

  • maxxx72 
    Премию Дарвина в студию...
    02.09.2017 13:28
    0 | 3

  • russs 
    Спасибо дереву!
    02.09.2017 13:39
    0 | 6

  • TvereZ 
    И снова мы видим, что зеленые насаждения гораздо эффект(ив)нее, чем гаи, борются с лихачами. При этом и выглядят приятнее, и не берут взяток, и несут службу круглосуточно. Да, и не пишут бравурных и безграмотных прессух)))
Я бы заменил!)))
    02.09.2017 15:33
    0 | 4
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