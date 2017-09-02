В Твери пьяные мужчины поехали "за добавкой" и погибли в ДТП

Когда закончился алкоголь, мужчины поехали искать, где еще можно выпить

ДТП произошло ранним утром 2 сентября. Около 05.00 на ул. Георгия Димитрова в районе д. 52, г. Твери, 35-летний водитель «Mazda» не справился с управлением и врезался в дерево. В ДТП погибли два человека: водитель и его 34-летний пассажир, как сообщили в ГИБДД по Тверской области.

В ходе предварительной проверки было установлено, что мужчины около 23.00 начали распивать алкоголь. К 01.00 ночи, когда алкоголь закончился, они поехали искать место, где можно выпить еще. На обратной дороге водитель "Мазды" и его пассажир погибли.

Госавтоинспекция приводит страшную статистику: в Тверской области за 8 месяцев 2017 года произошло 120 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения и отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования, 35 человек погибли и 165 ранены. Информацию о водителях с признаками опьянения необходимо оперативно сообщать по телефонам дежурной части ГИБДД Тверской области: 8(4822)-58-04-00, 8(4822)-58-59-00 или 02.