В Редкино задержали 38-летнего мужчину с N-метилэфедроном в кармане

В поселке Редкино Конаковского района задержали 38-летнего местного жителя по подозрению в незаконном обороте наркотиков. В кармане брюк задержанного обнаружено и изъято порошкообразное вещество, упакованное в полимерный пакет.

Вещество оказалось наркотиком N-метилэфедрон массой - 0,9 грамма, что является значительным размером. Как пояснил задержанный, наркотическое средство он хранил для личного употребления.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет, как ообщает пресс-служба УМВД по Тверской области.