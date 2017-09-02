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В Горсаду Твери покажут фильм об архиепископе Фаддее

02 Сентября 2017 09:25
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2 сентября в городском саду Твери состоится открытый тематический кинопоказ на свежем воздухе, организованный православным молодежным клубом «Сеятель», Отделом по делам молодежи Тверской епархии и киноклубом «Твоё кино».

Показ, организованный  в рамках проекта "Святые хранители Тверской земли", начнется в  19.30. Создатели фильма «Архиепископ Фаддей» - иеромонах Дамаскин (Орловский), Владимир Медведев, Алексей Ермолов, Сергей Сударкин, Олег Рыбаков, Юрий Пшеничнов, Екатерина Киселева, Галина Медведева. После просмотра состоится обсуждение  увиденного.

Проект реализуется Тверской областной общественной организацией содействия духовно-нравственному просвещению «Тверской православный молодежный клуб «Сеятель» в рамках международного грантового конкурса «Православная инициатива-2016-2017».

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Метки: кинопоказ в твери открытый кинопоказ архиепископ фаддей
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Комментарии (1)

  • dsmile 
    Почему научные фильмы так не показывают?  Чем тупее население, тем проще его обворовывать?
    02.09.2017 11:15
    0 | 0
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