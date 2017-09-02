2 сентября в Твери пройдёт митинг в честь открытия бюста адмиралу Павлу Нахимову

2 сентября в Твери пройдет торжественный митинг, посвящённый открытию бюста выдающемуся флотоводцу России, адмиралу Нахимову Павлу Степановичу.
В митинге примут учатие первые лица города и области, потомок адмирала Нахимова, председатель морской секции Российского дворянского собрания Александр Нахимов, президент Союза моряков – подводников ВМФ РФ вице – адмирал Михайлов Юрий, 1-ый вице - предводитель Российского дворянского собрания Александр Королев – Перелешин, председатель Совета Ассоциации Тверских землячеств капитан 1 ранга Спиридонов Сергей.
Ммитинг пройдёт на территории средней школы № 4 (д. 20б, 50 лет Октября). Начало в 12.00.
Комментарии (8)
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horton
02.09.2017 11:45
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