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2 сентября в Твери пройдёт митинг в честь открытия бюста адмиралу Павлу Нахимову

02 Сентября 2017 09:15
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2  сентября в Твери пройдет торжественный митинг, посвящённый открытию бюста выдающемуся флотоводцу России, адмиралу Нахимову Павлу Степановичу. 

В митинге примут учатие первые лица города и области, потомок адмирала Нахимова, председатель морской секции Российского дворянского собрания Александр Нахимов, президент Союза моряков – подводников ВМФ РФ вице – адмирал Михайлов  Юрий, 1-ый вице - предводитель Российского дворянского собрания Александр Королев – Перелешин, председатель  Совета Ассоциации Тверских землячеств капитан 1 ранга  Спиридонов Сергей. 

Ммитинг пройдёт на территории средней школы № 4 (д. 20б, 50 лет Октября).  Начало в 12.00.

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Метки: митинг в твери адмирал нахимов
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Комментарии (8)

  • Proletary 
    Простите за невежество, но как связаны Нахимов и Тверь?
    02.09.2017 09:45
    2 | 3

    • Old_man 
      Я думаю, что этот вопрос интересует многих.
 А также интересно было бы узнать, каким образом было выбрано место установки бюста?
      02.09.2017 10:22
      0 | 3

      • Добрый крот 
        Для тех, кто не знает истории: Нахимов учился в 4-й школе.
        02.09.2017 10:42
        0 | 1

    • Бертран 
      Те, что связаны с нашим городом, памятников пока недостойны. Может потом..
      02.09.2017 10:33
      2 | 1

      • Филин 
        Может редкинскому электрику?
        02.09.2017 10:38
        0 | 3

      • kudimov 
        Ну... за малым исключением. Бюст Бертрана или мемориальная доска вполне достойны разместиться у (или на) здании Речного вокзала)
        02.09.2017 10:41
        0 | 2

      • Old_man 
        Ну да.
«Лицом к лицу Лица не увидать. 
Большое видится на расстоянье».
        02.09.2017 11:33
        0 | 0

  • horton 
    Чего то не поняла: бюст уже стоит и его откроют? Или пока только митинговать будут по этому поводу???
    02.09.2017 11:45
    0 | 0
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