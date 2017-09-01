В Вышнем Волочке Тверской области отремонтирована улица Коммунаров по ППМИ

В Вышнем Волочке в рамках реализации Программы поддержки местных инициатив приведена в порядок одна из основных магистралей — улица Коммунаров. Дорога проходит вблизи центра города и до ремонта находилась в неудовлетворительном состоянии.

В ходе ремонта на улице Коммунаров уложен новый асфальт. Общая стоимость работ составила более 1,1 млн рублей. В том числе, субсидия из областного бюджета — свыше 391 тыс. рублей, средства муниципальной казны — 432 тыс. рублей. Вклад местных жителей — 205 тыс. рублей, ещё 78 тыс. рублей обеспечили иные источники финансирования.

По окончании дорожных работ граждане провели уборку мусора и благоустройство территории.

Справочно: За пять лет работы программы ППМИ на территории Верхневолжья количество реализуемых в год проектов выросло почти в пять раз: с 53 до 245. В этом году на её обеспечение из регионального бюджета выделено более 111 млн. рублей.

В числе получателей субсидий — 153 муниципальных образования, прошедших конкурс: 147 сельских и городских поселений, 6 городских округов.

Тверской регион лидирует в России по степени финансового участия в программе жителей: в текущем году процент софинансирования от населения достигнет 15,5% при минимальной доле в 5%, сообщает Пресс-служба Правительства Тверской области