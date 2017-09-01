В Твери и Осташкове проведут субботники на берегах Тьмаки и Селигера

2 сентября 2017 года на территории памятника природы регионального значения «Остров Кличен» в Осташкове Тверской области пройдет субботник по уборке берегов озера Селигер. Мероприятие организовано в рамках акции «Вода России».

С 2014 года всероссийская акция по очистке берегов рек и озер «Вода России» объединяет сотни тысяч волонтеров по всей стране. Одновременно проводится ряд просветительских мероприятий, посвященных сбережению водных ресурсов.

Тверская область из года в год принимает активное участие в работе по уборке прибрежных полос водных объектов. Начиная с июня текущего года, мероприятия акции «Вода России» проходят во всех муниципальных образованиях региона. Организованы субботники на берегах водоемов, конкурсы рисунков, викторины, открытые уроки.

2 сентября, помимо «Острова Кличен» в Осташкове, в порядок будет приведена прибрежная зона реки Тьмака в Твери.

В мероприятиях примут участие представители Правительства Тверской области, члены Молодежного правительства региона, студенты и преподаватели вузов, активисты общественных организаций, сообщает Пресс-служба Правительства Тверской области