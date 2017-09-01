2 сентября в Бурашево пройдет фестиваль воздухоплавания

2 сентября 2017 года в Парке активного отдыха «Гришкино» (Бурашевское сельское поселение) состоится празднование «Дня Бурашевского поселения – 2017». В рамках «Дня поселения» с 1-го по 3-е сентября пройдёт Фестиваль воздухоплавания, в котором примут участие 10 экипажей воздушных шаров и дирижаблей.

График полётов воздушных шаров над Тверью и его окрестностями

1 сентября

18.30 - 19.30

2 сентября

06.30 - 07.30

18.30 – 19.30

3 сентября

06.30 – 07.30.

График мероприятий «Дня Бурашевского поселения – 2017»

2 сентября в Парке активного отдыха «Гришкино»:

с 11.00 – Игровой парк развлечений для детей и взрослых «Играй – город!» (аттракционы, катание на лошадях, верёвочный городок и скалодром, Контактный зоопарк, катание на тюбингах (летняя трасса), зона отдыха «Библиотечный дворик», художественная мастерская «Рисунки на траве»);

с 11.00 – «Город мастеров» (проведение мастер – классов по изготовлению предметов народного художественного творчества, воздушных змеев, боди – арт);

с 11.00 – «Сувенирная лавка» (продажа тверских сувениров и изделий народного художественного творчества местных мастеров, выставка – продажа работ тверских художников);

с 11.00 – Кулинарная ярмарка «На любой вкус!»

10.00 – Первенство Бурашевского поселения по футболу среди команд Бурашевского с\п и Калининского района;

11.00 – соревнования спортивных семей Калининского района «Семейные старты» в верёвочном городке;

12.00 – Первенство Бурашевского поселения по пляжному волейболу;

12.00 – Соревнования для детей «Гонки на роликах» (спортивный зал);

12.00 – Экологическая квест – игра для детей «Гришкинский лес полон чудес»;

13.00 – «Фейерверк улыбок» - концертно – цирковая программа с участием детских творческих коллективов Бурашевского поселения, Клуба собаководства, Тверского колледжа культуры и искусства; мастер – класс по цирковому искусству;

15.00 – Показательные выступления тверских авиамоделистов, парад воздушных змеев;

16.00 – Торжественная часть;

16.30 – Праздничный концерт с участием творческих коллективов Бурашевского с/п, Калининского района, г.Твери;

18.30 – подъём воздушных шаров;

19.00 – танцевальная программа «Дискотека 80-х»;

с 21.00 – привязные подъёмы аэростатов с ночным свечением;

21.15 - концерт московских рок-групп («Тайм – Аут», «Las Piranas, «Ром») и тверской рок – группы «Тишина» под девизом «Молодёжь против террора!» в канун Дня солидарности в борьбе с терроризмом (с запуском светодиодных шаров в 21.50);

22.00 - праздничный салют;

22.10 – продолжение рок - концерта

Во время праздника гостей ожидает множество сюрпризов!