В Тверской области пройдут чемпионат и первенство по спортивному ориентированию

С 8 по 10 сентября в Осташкове пройдет Чемпионат и первенство Тверской области по спортивному ориентированию «Селигер-2017. Соревнования пройдут на территории «Базы кожзавода» в 30 км от Осташкова.

В программу чемпионата и первенства области входят средняя, классическая и кросс дистанции. Для спортсменов старше 15 лет пройдут ночные соревнования 9 сентября.

К соревнованиям допускаются участники по следующим возрастным группам: М/Ж 12, 15, 18, 21, 35, 50, 65.

Программа соревнований:

8.09 пятница

15:00 – 19:30 Заезд участников соревнований, работа мандатной комиссии Ночные соревнования 20:00 – 21:00. Средняя (25-30 мин) дер.Заречье

9.09 суббота

12:00 Классика (30-60 мин) о.М.Хачин

19:00 Награждение по итогам 1-го и 2-го дня

10.09 воскресенье

10:00 Кросс (65-140 мин.) дер.Неприе 14:30 Награждение по итогам 2-го дня Отъезд

Сообщает Комитет по физической культуре и спорту Тверской области