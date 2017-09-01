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В Тверской области пройдут чемпионат и первенство по спортивному ориентированию

01 Сентября 2017 19:08
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С 8 по 10 сентября в Осташкове пройдет Чемпионат и первенство Тверской области по спортивному ориентированию «Селигер-2017. Соревнования пройдут на территории «Базы кожзавода» в 30 км от Осташкова.

В программу чемпионата и первенства области входят средняя, классическая и кросс дистанции. Для спортсменов старше 15 лет пройдут ночные соревнования 9 сентября.

К соревнованиям допускаются участники по следующим возрастным группам: М/Ж 12, 15, 18, 21, 35, 50, 65.
Программа соревнований:
8.09 пятница
15:00 – 19:30 Заезд участников соревнований, работа мандатной комиссии Ночные соревнования 20:00 – 21:00. Средняя (25-30 мин) дер.Заречье
9.09 суббота
12:00 Классика (30-60 мин) о.М.Хачин
19:00 Награждение по итогам 1-го и 2-го дня
10.09 воскресенье
10:00 Кросс (65-140 мин.) дер.Неприе 14:30 Награждение по итогам 2-го дня Отъезд

Сообщает Комитет по физической культуре и спорту Тверской области

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Метки: чемпионат по спортивному ориентированию
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