Пьяный водитель «Оки», лишенный прав за пьянку, врезался в «десятку» и опрокинулся

Авария произошла 1 сентября в 10.45 в Зубцовском районе Тверской области на 248 километре автодороги «Смоленск – Вязьма – Зубцов». Как рассказали ТИА в пресс-службе УГИБДД по Тверской области, водитель ВАЗ-11113 ехал в сторону Вязьмы, стал поворачивать налево, не убедившись в безопасности маневра, столкнулся с ВАЗ-21101, который ехал в попутном направлении.

«Ока» опрокинулась на обочину, в аварии пострадал только водитель «Оки», его доставили в больницу. Оказалось, что пострадавший на момент ДТП был пьян, кроме того, полтора года назад он уже был лишен прав за пьянку, но водительские права так в ГАИ и не сдал.