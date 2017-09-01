tvernews.ru
01 сентября Пятница :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Вышнем Волочке отремонтировали улицу Коммунаров по Программе поддержки местных инициатив

01 Сентября 2017 17:21
Автор:

В Вышнем Волочке в рамках реализации Программы поддержки местных инициатив приведена в порядок одна из основных магистралей — улица Коммунаров. Дорога проходит вблизи центра города и до ремонта находилась в неудовлетворительном состоянии.

«Состояние дорог — один из важнейших вопросов, который волнует население Тверской области. Очень важно, что сегодня жители активно участвуют во всех процессах приведения транспортной сети в нормативное состояние: от формирования списка объектов ремонта, контроля за работами до реализации проектов в рамках ППМИ», — считает Губернатор Игорь Руденя.

В ходе ремонта на улице Коммунаров уложено новое асфальтовое покрытие. Общая стоимость работ составила более 1,1 млн рублей. В том числе, субсидия из областного бюджета — свыше 391 тыс. рублей, средства муниципальной казны — 432 тыс. рублей. Вклад местных жителей — 205 тыс. рублей, ещё 78 тыс. рублей обеспечили иные источники финансирования.

По окончании дорожных работ граждане провели уборку мусора и благоустройство территории.

Справочно:

За пять лет работы программы ППМИ на территории Верхневолжья количество реализуемых в год проектов выросло почти в пять раз: с 53 до 245. В этом году на её обеспечение из регионального бюджета выделено более 111 млн рублей.

В числе получателей субсидий — 153 муниципальных образования, прошедших конкурс: 147 сельских и городских поселений, 6 городских округов.

Тверской регион лидирует в России по степени финансового участия в программе жителей: в текущем году процент софинансирования от населения достигнет 15,5% при минимальной доле в 5%, сообщает пресс-служба Правительства Тверской области.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: программа местных инициатив ремонт улиц ремонт дорог
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Казаки против зоозащитников: как волонтёры забирали собак из «концлагеря» в Рамешках

2017-08-30 13:43
71

В Твери в больнице умерла беременная женщина. Возбуждено уголовное дело

2017-08-29 16:25
60

Большая педагогическая конференция

2017-08-30 17:33
58

"Редкинский стрелок": то, что я убил 9 человек, понимаю и раскаиваюсь

2017-08-31 21:00
56

В День знаний ТИА предлагает пройти занимательный "олимпийский" тест по русскому языку

2017-09-01 08:54
48

Губернатор Игорь Руденя занял четвертое место в медиарейтинге глав регионов в сфере ЖКХ

2017-08-30 14:17
44

«У него нет права на жизнь! Мы тебя ненавидим!». Репортаж из зала суда над «редкинским стрелком»

2017-08-29 15:43
43

А без воды... Туды-несюды!

2017-08-30 10:36
39

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100