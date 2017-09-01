В Твери пройдет Единый день записи в спортивные школы

3 сентября с 10.00 до 12.00 в тверском спорткомплексе «Юбилейный» пройдет единый день записи в спортивные школы города. Родители и дети смогут узнать о видах спорта, которые развиваются в городе Твери, познакомиться с тренерами, узнать требования к зачислению детей в понравившуюся школу. Единый день записи проходит в рамках всероссийской акции «Волна здоровья», сообщает Комитет по физической культуре и спорту Тверской области