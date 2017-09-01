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В Тверской области три товарища попытались украсть металлическую клетку для собак больных бешенством

01 Сентября 2017 15:36
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В суде поселка Пено будет слушаться дело в отношении трех мужчин, обвиняемых в покушении на кражу.

Три товарища, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили найти металл, чтобы сдать его в качестве лома.

Они пришли на неохраняемую огороженную территорию Пеновской СББЖ (станция по борьбе с болезнями животных). Не найдя ничего подходящего, они через щели между досками в сарае увидели металлическую клетку для передержки собак больных бешенством. Друзья оторвали доску с дверным проемом и навесным замком, проникли внутрь строения и начали выносить клетку. Но услышали, как к зданию подъезжает машина, испугались и бросились наутек. Но побег не удался.

Информация Пеновского районного суда.

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Метки: кража покушение на кражу
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Комментарии (3)

  • Net. 
    ИдиЁты!
    01.09.2017 16:19
    0 | 1

  • Mitrij 
    Видать для тёщи одного из них. А по поводу сдачи лома - это отмазки, чтоб жены не прибили.
    01.09.2017 16:22
    0 | 2

  • Zorkiy 
    Выучили на свою голову...
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    01.09.2017 17:40
    0 | 0
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