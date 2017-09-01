В Тверской области три товарища попытались украсть металлическую клетку для собак больных бешенством

В суде поселка Пено будет слушаться дело в отношении трех мужчин, обвиняемых в покушении на кражу.
Три товарища, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили найти металл, чтобы сдать его в качестве лома.
Они пришли на неохраняемую огороженную территорию Пеновской СББЖ (станция по борьбе с болезнями животных). Не найдя ничего подходящего, они через щели между досками в сарае увидели металлическую клетку для передержки собак больных бешенством. Друзья оторвали доску с дверным проемом и навесным замком, проникли внутрь строения и начали выносить клетку. Но услышали, как к зданию подъезжает машина, испугались и бросились наутек. Но побег не удался.
Информация Пеновского районного суда.
Комментарии (3)
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Zorkiy
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01.09.2017 17:40
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