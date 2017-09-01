«ЕДИНАЯ РОССИЯ» за качественное образование

Сегодня, в День знаний, во всех образовательных учреждениях Твери проходят торжественные мероприятия. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поздравляет учеников, студентов, их родителей, бабушек и дедушек, а также всех педагогов с праздником!

«В нашем регионе более 222 тысяч воспитанников, учащихся и студентов образовательных учреждений – почти на 5 тысяч человек больше, чем в прошлом году. Это накладывает на нас дополнительную ответственность по обеспечению доступности и качества обучения», – говорит Губернатор Игорь Руденя, лидер муниципального списка партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов Тверской городской Думы.

Главой региона ранее было принято решение каждый год строить в Твери по одной школе. Впервые за 15 лет в городе должно быть возведено образовательное учреждение, что должно способствовать ликвидации второй смены в микрорайоне «Юность». В перспективе – ввод в строй еще двух школ на 1200 мест в микрорайонах «Брусилово» и «Радужный».

«Тверь прирастает новыми микрорайонами. Необходимо приложить все усилия, чтобы новых школ становилось больше», – считает Олег Балаян, член первой «тройки» муниципального списка партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов ТГД.

Светлана Козлова, кандидат в депутаты ТГД из первой «тройки» муниципального списка партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» отмечает, что благодаря проекту «Доступная среда» во многих школах Твери уже есть пандусы, тактильные плитки, специальное оборудование для слабослышащих и слабовидящих детей. «Надо и дальше внедрять инклюзивное образование в наши школы, где ребята могут учиться наравне с другими, не чувствуя преград», – говорит Светлана.

Член муниципального списка партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов ТГД Дмитрий Гуменюк обращает внимание, что не все школы города обеспечены современными спортивными сооружениями, так как при строительстве для этого не было предусмотрено места. «Этот вопрос надо обязательно решить», – считает кандидат.

«Микрорайону «Юность» очень повезло - уже в этом году у нас будет построена новая школа! – говорит Сергей Панчин, член муниципального списка партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах в ТГД. – К сожалению, многие учебные заведения, построенные в советские годы, сегодня не обладают достаточной степенью комфорта и не соответствуют запросам детей и учителей. Одна из самых актуальных проблем, которую предстоит решить, – замена оконных блоков, ремонт санитарных комнат».

В Твери необходимо создать условия для социально-экономического развития и достойного уровня жизни горожан. Начинать надо с кадрового обновления власти. Губернатор Игорь Руденя лично возглавил список «ЕДИНОЙ РОССИИ» на выборах в Тверскую городскую Думу, чтобы сформировать единую команду, готовую работать

ВМЕСТЕ – ЗА РАЗВИТИЕ ТВЕРИ!

Оплачено из средств избирательного фонда Местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.Твери.