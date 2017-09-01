В Твери пройдут соревнования по гребле на лодках «Дракон» среди детей с ограниченными возможностями

8 сентября в Твери на Тверце пройдут соревнования по гребле на лодках «Дракон» среди детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья Тверской области. Соревнования проводятся ежегодно и собирают более 200 участников.

Ребята из Кашаровского дома – интерната, дети из 1-ой и 2-ой коррекционных школ города Твери, из Фирово, Бежецка, Ржева, Удомли, Спирово и общественных организаций города Твери с нетерпением ждут стартов. По уже сложившейся традиции все участники «Золотой Осени» получат медали, сообщает Комитет по физической культуре и спорту Тверской области