Житель Тверской области через соцсети прислал двум маленьким девочкам фотографии сексуального характера и получил 14 лет строгого режима

30-летний житель области осужден за совершение двух преступлений по статье «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Суд назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Установлено, что в период с августа 2015 года по февраль 2016 года подсудимый во время переписки в социальной сети «В Контакте» отправил двум девочкам 10 и 11 лет (о возрасте которых знал достоверно) фотографии сексуального содержания. С заявлением о совершенном преступлении в полицию обратились мамы детей, когда дочери им обо всем рассказали.

Подсудимый в судебном заседании свою вину не признал.

При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств суд учел: положительные характеристики с места работы и жительства подсудимого, состояние его здоровья, факт трудоустройства.

Суд удовлетворил частично гражданские иски потерпевших о возмещении морального вреда, причиненного преступлением, и взыскал в пользу потерпевших по 100 тысяч рублей, сообщает Центральный районный суд Твери.