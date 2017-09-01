В Тверской области ремонтируют дорогу «Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское»

В Тверской области ведется ремонт автодороги «Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское». В эту ремонтную кампанию планируется привести в порядок участок в Калининском районе с 11 по 15 километры до поворота на Оршин монастырь.

Дорога «Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское» проходит по территории Калининского, Конаковского и Кимрского районов Тверской области. Она соединяет областной центр с муниципальными образованиями юго-востока региона, является самым коротким путем из Твери в Кимры.

В 2017 году программой дорожных работ предусмотрено восстановление изношенного покрытия указанного участка. В плане – фрезерование асфальтобетонного покрытия, укладка геосетки, устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальта, ремонт съездов и заездных карманов на автобусных остановках, укрепление обочин, а также нанесение дорожной разметки.

На данный момент подрядная организация ООО «Скайвей» ведет работы по укладке геосетки и устройству выравнивающего слоя.

Ранее в рамках контракта на содержание в Кимрском районе были проведены работы по восстановлению автодорог «Калязин – Кашин – Горицы – Кушалино» и «Дубна – Кимры – Горицы». Кроме того, отремонтирована дорога «Титово – Белый Городок – Приволжский», сообщает Пресс-служба Правительства Тверской области