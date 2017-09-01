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В Твери задержали парня с курительной смесью, ему грозит до 10 лет тюрьмы

01 Сентября 2017 13:59
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В Пролетарском районе Твери задержали 20-летнего мужчину. При личном досмотре в присутствии понятых у парня нашли полиэтиленовый сверток с веществом зеленого цвета. Как установили эксперты-криминалисты, в свертке находилось наркотическое средство – «курительная смесь». Задержанный пояснил, что наркотик он хранил для личного употребления.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело – ч.2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Подозреваемый задержан в порядке статей 91 и 92 УПК РФ и водворен в изолятор временного содержания. Ведется следствие, полицейские устанавливают, где и как был приобретен наркотик, сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области

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Метки: в Твери задержали мужчину с курительной смесью за хранение курительной смеси мужчине грозит до 10 лет тюрьмы
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Комментарии (1)

  • _Gelsomino_ 
    Согласно статистике по состоянию на 2016 году по статьям, связанным с наркотиками в РФ, в тюрьме сидели более 138 тысяч человек — это больше четверти (!) всех заключенных страны. Почему так получилось? Просто потому что поднимать "раскрываемость" таких деяний очень просто и удобно. Это же не реальных воров и жуликов ловить. Схватил парня с граммом на кармане, позвал "своих" понятых, накинул еще количества для того чтобы к сбыту и хранению ближе было, и вуаля - готовая "палочка". А мы с вами платим налоги, чтобы и дальше ломались молодые жизни с нереально длинными сроками в тюрьме. А кем они выйдут? И так ли опасны такие люди? Безусловно проблему наркомании надо решать - это не обсуждается, но может стоит уже перестать ловить "палочки" и сажать реальных воротил этого сегмента правонарушений?
    01.09.2017 14:15
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