В Твери задержали парня с курительной смесью, ему грозит до 10 лет тюрьмы

В Пролетарском районе Твери задержали 20-летнего мужчину. При личном досмотре в присутствии понятых у парня нашли полиэтиленовый сверток с веществом зеленого цвета. Как установили эксперты-криминалисты, в свертке находилось наркотическое средство – «курительная смесь». Задержанный пояснил, что наркотик он хранил для личного употребления.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело – ч.2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Подозреваемый задержан в порядке статей 91 и 92 УПК РФ и водворен в изолятор временного содержания. Ведется следствие, полицейские устанавливают, где и как был приобретен наркотик, сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области