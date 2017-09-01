Белые бантики, цветы, стихи и песни о школе - Тверь отмечает День знаний

«Буквы разные писать тонким перышком в тетрадь» в Твери в новом учебном году будут 5078 первоклассников, всего в столице Верхневолжья сегодня пошли в школу 44 075 детей. Первый осенний день порадовал горожан хорошей погодой: в этом году День знаний полон солнца, цветов и белых бантиков.

Тверская средняя школа №51 в поселке Южный в сентябре отмечает четверть века. Директор школы Инга Афанасьева рассказала, что в этом году в школу пришли учиться 162 первоклассника – шесть первых классов, а еще три года назад было всего три первых класса. Школа расцветает, развивается: в 2017 году 95% выпускников 51-ой школы поступили в вузы, из них 80% будут учиться в городе Твери.

С Днем знаний учителей, родителей и школьников поздравил губернатор Тверской области Игорь Руденя,

- Семья, труд, образование – всегда должны быть на первом месте. Здорово, что школа встречает свой 25-летний юбилей столь значимым пополнением, ведь чем больше детей, тем крепче наш регион и вся страна.

Глава региона рассказал, что сегодня Правительство области руководство страны большое внимание уделяют качеству и доступности образования. В 2017 году в Твери в микрорайоне Юность будет открыта новая школа, еще две новые школы планируется открыть в городе в 2018-19 годах – в микрорайонах Радужный и Южный.

Конечно, День знаний – это всегда в первую очередь праздник для первоклассников и их родителей, ведь еще вчера они были малышами – играли в игрушки в садике, а теперь они уже школьники. Мамы, папы, бабушки и дедушки со слезами на глазах любуются своими карапузами.

Первоклашки повзрослевшие, а потому очень важные стоят с огромными букетами. Девочки все с белыми бантами, мальчики – в строгих костюмах.

Велина, обладательница двух огромных бантов, рассказала, что сегодня на праздник ее наряжала бабушка.

- Со мной на день знаний пришли мама, папа, две бабушки и дедушка, рассказала Велина. Думаю, в школе будет интересно.

Кирилл, Александр и Михаил рассказали, что в школу они хотят и учиться нужно для того, чтобы потом заработать деньги, и чтобы все знать. Александр сказал, что в будущем собирается стать парикмахером, а Михаил – архитектором.