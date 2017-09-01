С 1 сентября один транспондер действует на всех платных участках федеральных дорог М-11 «Москва – Санкт-Петербург», М-4 «Дон» и М-3 «Украина»

Государственная компания «Автодор» с 1 сентября начала опытно-промышленную эксплуатацию системы межоператорского взаимодействия (интероперабельности).

С этого момента транспондеры, выпущенные для оплаты проезда по участкам автомобильных дорог М-3 «Украина», М-4 «Дон» и участку скоростной автомагистрали М-11 «Москва – Санкт-Петербург» в обход города Вышнего Волочка (Тверская область), действуют на головном отрезке скоростной дороги М-11 от Москвы до Солнечногорска, и наоборот. Таким образом, на 700 км платных дорог проезд можно оплачивать одним транспондером вне зависимости от того, какой оператор ООО «Автодор Платные дороги» или ООО «ОССП» его выпустил.

Владельцам транспондеров оператора «Автодор Платные дороги» для этого необходимо самостоятельно подключить данную услугу в личном кабинете на сайте оператора.

Транспондеры позволяют свести к минимуму время прохождения автомобилей через шлюзы пунктов взимания платы. Автомобилю, на лобовом стекле которого установлен транспондер, не нужно останавливаться, проезжая шлюзы, достаточно лишь снизить скорость до 10-20 км в час. Денежные средства при этом списываются автоматически со счета транспондера. Для таких транспортных средств на пунктах взимания платы выделены специальные полосы движения. Использование транспондера позволяет также получать существенные скидки.

Тарифы и скидки на проезд с транспондером на разных участках устанавливаются оператором. С тарифами на проезд по платным участкам М-3, М-4 и М-11 (объезд Вышнего Волочка) можно ознакомиться на сайте www.avtodor-tr.ru, тарифы на проезд по скоростному участку М-11 от Москвы до Солнечногорска размещены на www.15-58m11.ru.

В ближайшей перспективе каждый пользователь платных участков автомобильных дорог получит возможность рассчитываться с помощью одного транспондера.

Информация пресс-службы ГК «Автодор».