Жители Подмосковья распространяли наркотики в Твери

В отношении двух жителей Московской области, 1994 и 1992 г.р., были возбуждены уголовные дела по ч.3 ст. 30 и п. «г» ч.4 228.1 УК РФ.

Установлено, что подсудимые прибыли в Тверь с целью организации незаконного оборота наркотиков, получения крупных партий наркотических средств и распределения их по тайникам на территории города. Данную деятельность они вели в течение 1 месяца, после чего были задержаны и заключены под стражу.

При себе у них обнаружено более 79 гр. различного вида наркотических средств, упакованных в 69 свертков, которые изъяты из незаконного оборота.

Один из подсудимых некоторое время работал в органах полиции, сообщает прокуратура.

Пролетарский районный суд Твери признал их виновными и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет в колонии строго режима.