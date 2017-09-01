В День знаний тверские гаишники рассказали школьникам ПДД

1 сентября в День знаний у каждой тверской школы дежурят инспекторы ГИБДД – они несут здесь службу, чтобы охранять жизнь и здоровье ребят и напоминать родителям и детям о том, как важно соблюдать правила дорожного движения.

В рамках месячника по безопасности дорожного движения Госавтоинспекция вместе с Управлением образования администрации города Твери пришли поздравить первоклассников МОУ СОШ №52. Инспектор ГИБДД напомнил ребятам, как безопасно перейти дорогу, где можно, а где нельзя играть, рассказал про дорожные знаки и светофоры, а также про то, как безопасно ездить на велосипеде. Каждый ребенок получил в подарок светоотражающие значки и памятки с правилами дорожного движения.