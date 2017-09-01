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Руководящий работник УМВД по Тверской области, его подчиненный и еще один сообщник похитили предпринимателя и удерживали его в заложниках ради крупного выкупа

01 Сентября 2017 12:07
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Заместитель прокурора области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководящего работника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области, 1980 года рождения, его подчиненного, 1982 года рождения и руководителя тверской коммерческой организации, 1981 года рождения.

Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренный ч. 1 ст. 285, п. «а» ч. 2 ст. 126, п.п. «а» и «з» ч. 2 ст. 206, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, похищение человека группой лиц по предварительному сговору и его удержание из корыстных побуждений в качестве заложника в целях понуждения к совершению определенных действий как условие его освобождения, покушение на мошенничество в особо крупном размере с причинением значительного ущерба гражданину).

По версии следствия, 18 мая прошлого года эти лица предварительно сговорились, ввели в заблуждение предпринимателя о том, что ему угрожает опасность и похитили. Мужчину они удерживали  в доме в одной из деревень Калининского района.

- Потерпевшего удерживали в качестве заложника с целью понудить его знакомую передать через третье лицо 2 000 000 рублей как условие его освобождения. В противном случае они угрожали отравить его суррогатным алкоголем. Требование обосновывалось возмещением якобы понесенных соучастником преступления убытков вследствие воспрепятствования его регистрационным действиям с недвижимостью, - сообщает прокуратура Тверской области.

1 сентября уголовное дело направлено в Московский окружной военный суд для рассмотрения по существу.

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Метки: похищение человека сотрудники полиции похитили человека крупный выкуп
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Комментарии (12)

  • romich 
    Или изложено коряво,  или работники УМВД конченые идиоты.
    01.09.2017 12:38
    0 | 0

    • Proletary 
      А сочетание первого и второго невозможно?
      01.09.2017 12:43
      0 | 2

    • romich 
      Я ещё  не потерял веру в человечество ))
      01.09.2017 12:48
      0 | 0

  • Эго 
    В чем смыл этих иносказательных публикаций: "если где-то кое-кто у нас порой честно жить не хочет"? Тот, кто в теме, знает больше, чем ТИА, а кто не в теме, как я, может придумывать разнообразные фантастические версии и все равно не угадает.
    01.09.2017 12:39
    0 | 1

  • Proletary 
    Я знаю, как положить этому конец. Нужно переименовать полицию в милицию, провести аттестацию сотрудников и повысить зарплату руководящему составу. Не лишним будет ужесточить наказание за экстремизм в соцсетях и наконец привести статью 148 УК к нормам шариата.
    01.09.2017 12:43
    0 | 7

    • Эго 
      Чё это вы так радикально? 
Достаточно и тех предложений, которое перечислены в заключительном предложении вашего предложения.))
      01.09.2017 13:30
      0 | 1

      • Proletary 
        Остальные меры позволят людям немного заработать. Наиболее достойным, разумеется.
        01.09.2017 13:59
        0 | 1

        • Эго 
          Наиболее достойные зарабатывают и без лишних телодвижений. Пропорционально достоинству. )))
          01.09.2017 14:11
          0 | 0

    • vorobjaninoff 
      Но опять же - это полумеры. Предлагаю довести работу до конца, т.е. после переименования полиции в милицию разогнать часть служивых, подождать немного, а потом переименовать милицию снова в полицию, потом все повторять до тех пор, пока не останется что-то в стиле суперменов, Бэтменов,  ну или типа Дяди Степы.
      01.09.2017 14:27
      0 | 0

  • BARBAdos 
    ментам дадут по 2 года условки, учитывая их положительную характеристику с работы, нескольких иждивенцев и проблемы со здоровьем. А их подельника бизнесмена наверняка признают заказчиком и организатором преступления, который ввел в заблуждение честных работником УМВД, и повесят на него всех собак...

Аттестация в МВД видать проводилась по принципу - если занес сколько надо, значит аттестован...
    01.09.2017 12:49
    0 | 0

  • RSERG 
    Опять сотрудники безыменные!!!! Фамилии в студию!!! Страна должна знать своих "героев".
    01.09.2017 13:04
    0 | 1

  • horton 
    Прямо как в кино...
    01.09.2017 13:26
    0 | 0
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