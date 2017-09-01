Руководящий работник УМВД по Тверской области, его подчиненный и еще один сообщник похитили предпринимателя и удерживали его в заложниках ради крупного выкупа

Заместитель прокурора области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководящего работника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области, 1980 года рождения, его подчиненного, 1982 года рождения и руководителя тверской коммерческой организации, 1981 года рождения.

Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренный ч. 1 ст. 285, п. «а» ч. 2 ст. 126, п.п. «а» и «з» ч. 2 ст. 206, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, похищение человека группой лиц по предварительному сговору и его удержание из корыстных побуждений в качестве заложника в целях понуждения к совершению определенных действий как условие его освобождения, покушение на мошенничество в особо крупном размере с причинением значительного ущерба гражданину).

По версии следствия, 18 мая прошлого года эти лица предварительно сговорились, ввели в заблуждение предпринимателя о том, что ему угрожает опасность и похитили. Мужчину они удерживали в доме в одной из деревень Калининского района.

- Потерпевшего удерживали в качестве заложника с целью понудить его знакомую передать через третье лицо 2 000 000 рублей как условие его освобождения. В противном случае они угрожали отравить его суррогатным алкоголем. Требование обосновывалось возмещением якобы понесенных соучастником преступления убытков вследствие воспрепятствования его регистрационным действиям с недвижимостью, - сообщает прокуратура Тверской области.

1 сентября уголовное дело направлено в Московский окружной военный суд для рассмотрения по существу.