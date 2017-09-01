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В Твери откроется дендрологический питомник

01 Сентября 2017 11:58
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4 сентября 2017 года в 14.30 в Тверском Государственном университете пройдет торжественное открытие дендрологического питомника.

Дендрологический питомник - новое структурное подразделение ТвГУ. Здесь будут формироваться экспозиции с элементами древесной и кустарниковой растительностью региона, выращивать посадочный материал, проводить экскурсии и полевые и производственные практики студентов, также здесь смогут заниматься научной работой студенты, обучающиеся по таким направлениям как «лесное дело», «садоводство», «биология».

Питомник располагается по адресу Тверь, ул. Грибоедова, д. 26 (на территории студенческого городка ТвГУ на Соминке).

 

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Метки: дендрологический питомник
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