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В Твери осудили таксиста, убившего пассажирку

01 Сентября 2017 11:16
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Тверской областной суд вынес приговор 29-летнему жителю Ржева. Он признан виновным в убийстве женщины. 17 декабря прошлого года таксист вез пассажирку из Ржева Тверской области в сторону деревни Парихино.

По версии следствия он сначала изнасиловал несчастную, а, чтобы скрыть следы преступления, нанес металлической трубой 11 ударов  по голове и телу. От травм женщина скончалась.

Однако, эпизод с изнасилованием коллегия присяжных посчитала не доказанным. И оправдала его по данной статье.

- По предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ в связи с вынесением коллегией присяжных заседателей оправдательного вердикта осужденный оправдан за непричастностью. За ним признано право на реабилитацию.

Материалы по ч. 1 ст. 131 УК РФ выделены из уголовного дела и направлены руководителю следственного органа для производства предварительного расследования и установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, - сообщает пресс-служба суда.

Но таксист признан виновным в убийстве женщины. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет и 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима.

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Метки: таксист убил пассажирку таксист убийца
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Комментарии (2)

  • horton 
    А так день хорошо начинался - День знаний, Спортсмены... а потом - Криминал-криминал-криминал...
И это еще не вечер...
    01.09.2017 11:50
    0 | 3

    • Ironman8891 
      в топе яндекса про день знаний ни упоминания, зато чурбан-баран на первой строчке.
      01.09.2017 13:24
      0 | 0
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