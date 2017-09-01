В Твери осудили таксиста, убившего пассажирку

Тверской областной суд вынес приговор 29-летнему жителю Ржева. Он признан виновным в убийстве женщины. 17 декабря прошлого года таксист вез пассажирку из Ржева Тверской области в сторону деревни Парихино.
По версии следствия он сначала изнасиловал несчастную, а, чтобы скрыть следы преступления, нанес металлической трубой 11 ударов по голове и телу. От травм женщина скончалась.
Однако, эпизод с изнасилованием коллегия присяжных посчитала не доказанным. И оправдала его по данной статье.
- По предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ в связи с вынесением коллегией присяжных заседателей оправдательного вердикта осужденный оправдан за непричастностью. За ним признано право на реабилитацию.
Материалы по ч. 1 ст. 131 УК РФ выделены из уголовного дела и направлены руководителю следственного органа для производства предварительного расследования и установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, - сообщает пресс-служба суда.
Но таксист признан виновным в убийстве женщины. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет и 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима.
Комментарии (2)
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horton
01.09.2017 11:50
0
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3
Ironman8891
01.09.2017 13:24
0
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