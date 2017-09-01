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В Тверской области пьяная женщина угнала машину и попала в ДТП

В Тверской области пьяная женщина угнала машину и попала в ДТП - ТИА
01 Сентября 2017 11:04
Автор:

Фоторепортаж

Сотрудники ДПС ОГИБДД МО МВД России «Кимрский» на маршруте  патрулирования по Барковскому шоссе города Кимры увидели, что автомобиль Hyundai врезался в дерево.

В ходе разбирательства полицейские выяснили, что у находившейся за рулем женщины нет документов на управление машиной. Кроме того, женщина была пьяна.

Подозреваемая в угоне – 39-летняя местная жительница, ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражу.

Возбуждено уголовное дело статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Устанавливается сумма ущерба причиненного владельцу транспортного средства.

Кроме того, женщина будет привлечена к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде. Ведется следствие, сообщает УМВД России по Тверской области

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Метки: угон атомобиля дтп пьяный за рулём угонщик попал в аварию
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Комментарии (1)

  • Varg 
    Есть женщины в русских селениях!
Напьётся, машину угонит, в арестантскую хату пойдет!
    01.09.2017 13:21
    0 | 0
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