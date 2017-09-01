Женщину, которая ограбила пенсионерку, приговорили к условному сроку

Прокуратура Лесного района поддержало государственное обвинение в отношении местной жительницы по факту кражи денег.

29 июня 2017 года подсудимая, попросив у женщины 1934 года рождения попить воды, зашла к ней в квартиру дома, где тайно похитила 76 000 рублей.

Сотрудники полиции в тот же день похищенные деньги обнаружили и вернули потерпевшей.

Приговором Лесного районного суда, с учетом позиции государственного обвинителя, подсудимая признана виновной в совершении преступления, ее приговорили к 1 году 6 месяцам условного срока