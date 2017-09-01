В Твери суд вынес приговор мужчине, который избил и ограбил свою мать

6 июня 2017 Рябов находился в своей квартире вместе с матерью. Зайдя к ней в комнату, он несколько раз требовал у нее деньги и банковскую карту. Получив отказ, подсудимый стал избивать потерпевшую, нанося ей удары руками по голове. Затем он взял банковскую карту матери и снял с нее 1500 рублей.

Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Московский районный суд учел, что мужчина совершил преступление в период условного осуждения. Его приговорили к 2 годам 6 месяцам строго режима.