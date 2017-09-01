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В Твери суд вынес приговор мужчине, который избил и ограбил свою мать

01 Сентября 2017 10:17
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6 июня 2017 Рябов находился в своей квартире вместе с матерью. Зайдя к ней в комнату, он несколько раз требовал у нее деньги и банковскую карту. Получив отказ, подсудимый стал избивать потерпевшую, нанося ей удары руками по голове. Затем он взял банковскую карту матери и снял с нее 1500 рублей.

Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Московский районный суд  учел, что мужчина  совершил преступление в период условного осуждения. Его приговорили к 2 годам 6 месяцам строго режима.

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Метки: приговору криминал в Тверской области
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Комментарии (3)

  • peshehod 
    Страшно, господа. Это уже распад не только личности, но и нации. Небось у мусульман, которые заполонят эту землю лет через 60, нет привычки бить родителей.
    01.09.2017 11:56
    1 | 0

    • Эго 
      Мусульмане быстро перенимают российские традиции. Если несколько лет тому при входе в транспорт пожилого человека, парни кавказкой и азиатской национальности вскакивали с места и предлагали вошедшему присесть, то сейчас уже такого не наблюдается.
      01.09.2017 13:59
      0 | 0

  • horton 
    Наверное, тот случай, когда мать рада, что ее сын будет сидеть в тюрьме...
    01.09.2017 14:27
    0 | 0
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