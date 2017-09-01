В Тверской области пройдет слет часовых Постов Памяти среди команд Центрального федерального округа

С 6 по 8 сентября 2017 года в Ржеве Тверской области состоится слет часовых Постов Памяти среди команд Центрального федерального округа. Мероприятия пройдет на площадке детского оздоровительного лагеря «Зарница».

Слет часовых – это смотр готовности Постов № 1 к несению почетного караула у мемориалов, обелисков, братских захоронений воинов, павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В Тверской области движение часовых Постов Памяти развивается с 2004 года.

В рамках слета традиционно проходят личные и командные соревнования по строевой и огневой подготовке, церемониалу, конкурсы на знание военных событий в истории Отечества и Тверской области, организованы экскурсии, посещение воинских частей.

В прошлом году слет, который также проводился на тверской земле, объединил 150 часовых из Санкт-Петербурга, Рязанской, Воронежской, Московской, Тульской, Орловской областей, а также из нашего региона – Твери, Ржева, Кесовой горы, Бежецка, Пено, Торопца, Кимр, Зубцова и Красного Холма.

По итогам всех состязаний второе и третье места заняли команды военно-патриотических клубов Тверской области «Наследники Победы» (Кимры) и «Горностай» (Тверь), сообщает правительство Тверской области