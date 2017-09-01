В День знаний ТИА предлагает пройти занимательный "олимпийский" тест по русскому языку

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И еще сегодня бээтинсэ )))
Учиться, Вам, тов. Хортон, и учиться ещё.
Мужчина в супермаркете заметил привлекательную женщину, которая помахала ему рукой...
Затем она сказала ему: «Здравствуйте!»
Перед ним стояла привлекательная шатенка с длинными волосами и зелеными глазами. Он просто опешил, потому что не мог вспомнить, где он ее видел.
Поэтому он спросил: «Вы меня знаете?»
На что она отвечает ему: «Да. Вы отец одного из моих детей.»
Теперь он мысленно отправился в тот единственный раз, когда он изменил своей жене.
«Боже мой, Вы та стриптизерша с моего мальчишника, с которой я занимался любовью на бильярдном столе, а все мои приятели наблюдали, как ваша партнерша хлестала меня сырым сельдереем?»
Она смотрит на него удивленными глазами и спокойно говорит: «Нет, я учительница вашего сына.»
С наступающим учебным годом!
? Сколько баллов набрали бы эти ученики:
А сотрудники ТИА тоже будут писать? Некоторым не помешало бы.
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Комментарии (5)
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Dobraya_dusha
01.09.2017 09:59
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