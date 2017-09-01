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В День знаний ТИА предлагает пройти занимательный "олимпийский" тест по русскому языку

01 Сентября 2017 08:54
Автор:

 
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Метки: день знаний тест русский язык олимпиада по русскому языку
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Комментарии (5)

  • horton 
    )
И еще сегодня бээтинсэ )))
    Прикрепленные изображения:
    01.09.2017 09:14
    1 | 0

    • Добрый крот 
      Учиться, Вам, тов. Хортон, и учиться ещё.
      Прикрепленные изображения:
      01.09.2017 09:18
      0 | 0

  • romich 
    Мужчина в супермаркете заметил привлекательную женщину, которая помахала ему рукой...
Затем она сказала ему: «Здравствуйте!»

Перед ним стояла привлекательная шатенка с длинными волосами и зелеными глазами. Он просто опешил, потому что не мог вспомнить, где он ее видел.

Поэтому он спросил: «Вы меня знаете?»

На что она отвечает ему: «Да. Вы отец одного из моих детей.»

Теперь он мысленно отправился в тот единственный раз, когда он изменил своей жене.

«Боже мой, Вы та стриптизерша с моего мальчишника, с которой я занимался любовью на бильярдном столе, а все мои приятели наблюдали, как ваша партнерша хлестала меня сырым сельдереем?»

Она смотрит на него удивленными глазами и спокойно говорит: «Нет, я учительница вашего сына.»
С наступающим учебным годом!
    01.09.2017 09:21
    1 | 3

  • Zorkiy 
    ? Сколько баллов набрали бы эти ученики:
    Прикрепленные изображения:
    01.09.2017 09:21
    0 | 0

  • Dobraya_dusha 
    А сотрудники ТИА тоже будут писать? Некоторым не помешало бы.
    01.09.2017 09:59
    0 | 0
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