Тверские спортсмены примут участие в Чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ

С 1 по 9 сентября в Москве на гребном канале "Крылатское"пройдет командный Чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ. Тверскую область на соревнованиях представят серебряные призеры Первенства Мира 2017 в женском каноэ-двойке Алия Алмакаева и Дарья Харченко, участник Чемпионата Мира 2017 Александр Сергеев, чемпионка Первенства России в каноэ-одиночке Полина Дюкова, неоднократные призеры Первенств и Кубков России Михаил Носаль, Дмитрий Суровцев,Никита Брюсов, Юрий Макаров, Егор Куликов, Евгений Лаврищев, Максим Молочков, Иван Дмитриев, Максим Малых, Дмитрий Ивашкин и Артур Милошевич, сообщает Комитет по физической культуре и спорту Тверской области