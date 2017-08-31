В отношении руководителя, который оставил сотрудника без зарплаты, возбудили уголовное дело

Нелидовские следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из иной личной заинтересованности руководителем организации).

По версии следствия, с марта по май 2016 года руководством одного из Обществ с ограниченной ответственностью, расположенного в Нелидово, не выплачивалась зарплата работнику в размере более 18 тысяч рублей. Из-за отсутствия зарплаты сотрудник уволился с работы.

Расследование дела продолжается.