На трассе М-10 в Эммаусе грузовик насмерть сбил пенсионерку

Смертельное ДТП произошло около 19.00 на 151 километре трассы М-10 в Эммаусе.

Большегруз "МАЗ" наехал на пенсионерку (предположительно, 70 лет), которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

Пешеход от полученных травм скончалась на месте ДТП, как сообщили ТИА в пресс-службе ГИБДД по Тверской области.

Обстоятельства ДТП выясняются. Движение на трассе между деревней Смолино и поселком Эммаус серьезно затруднено, как сообщают очевидцы.