На трассе М-10 в Эммаусе грузовик насмерть сбил пенсионерку

Смертельное ДТП произошло около 19.00 на 151 километре трассы М-10 в Эммаусе.
Большегруз "МАЗ" наехал на пенсионерку (предположительно, 70 лет), которая переходила дорогу по пешеходному переходу.
Пешеход от полученных травм скончалась на месте ДТП, как сообщили ТИА в пресс-службе ГИБДД по Тверской области.
Обстоятельства ДТП выясняются. Движение на трассе между деревней Смолино и поселком Эммаус серьезно затруднено, как сообщают очевидцы.
Комментарии (1)
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alextver4
31.08.2017 20:28
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