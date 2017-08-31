Две школы в Московском районе Твери оборудовали пандусами

С 2011 года в Твери ведётся работа по внедрению принципа инклюзивного обучения, направленного на максимальное включение детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательный процесс массовой школы, сообщает пресс-служба администрации города. В рамках проекта переподготавливают педагогические кадры, приобретают оборудование и главное – школьные здания переоборудуют для обеспечения доступа маломобильных учащихся.

К новому учебному году пандусы были смонтированы в двух школах Московского района Твери – №43 и №33.

В последней к новому учебному году появился не только пандус. В этом году, возрождая полузабытые традиции, муниципальное предприятие «ПАТП-1» взяло шефство над образовательным учреждением. Это помогло решить немало давних школьных проблем – зачастую для этого требовались даже не финансовые вложения, а просто неравнодушие и умелые рабочие руки.

В программу шефства над социальными объектами включается всё больше тверских предприятий и организаций, сообщает пресс-служба администрации Твери.