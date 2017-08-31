На фестивале «ВместеЯрче» в Твери будут собирать светодиодные лампы для малоимущих семей

9 сентября 2017 года Тверская область присоединится ко второму всероссийскому фестивалю «ВместеЯрче». Мероприятие, направленное на повышение внимание общественности к вопросам бережного отношения к энергоресурсам, обещает стать настоящим праздником.

В программе фестиваля - проведение соревнований по волейболу на территории спорткомплекса «Юбилейный», а также состязаний на лодках-драконах в акватории Волги с участием команд - представителей организаций топливно-энергетического комплекса, производителей и продавцов энергоэффективных материалов и оборудования.

Главной площадкой праздника станет Городской сад Твери, где будут работать различные площадки по энергосбережению, фотозоны, пройдут тематические мастер-классы, флешмобы, конкурсы рисунков, игры, викторины, выставки технических разработок студентов местных вузов, энергоэффективных материалов. Также состоится демонстрация специальной техники, видеороликов по энергосбережению, анимационная программа.

Здесь же будет организован пункт по сбору подписей в поддержку личной декларации о намерениях экономить энергию в быту и на рабочем месте. Акция, которая уже стартовала на сайте всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче, проводилась впервые в 2016 году и собрала около 60 тысяч голосов жителей страны. В 2017 году текст документа был скорректирован, добавлены новые акценты с учетом Года экологии в России и международной тематики.

Все гости праздника смогут познакомиться с новейшими технологиями в сфере энергосбережения, способами экономии энергоресурсов. Также запланирована социальная акция по приему светодиодных ламп для последующей передачи их в малоимущие семьи Тверской области.