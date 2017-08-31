tvernews.ru
31 августа Четверг :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

На фестивале «ВместеЯрче» в Твери будут собирать светодиодные лампы для малоимущих семей

31 Августа 2017 18:52
Автор:

9 сентября 2017 года Тверская область присоединится ко второму всероссийскому фестивалю «ВместеЯрче». Мероприятие, направленное на повышение внимание общественности к вопросам бережного отношения к энергоресурсам, обещает стать настоящим праздником.

В программе фестиваля - проведение соревнований по волейболу на территории спорткомплекса «Юбилейный», а также состязаний на лодках-драконах в акватории Волги с участием команд - представителей организаций топливно-энергетического комплекса, производителей и продавцов энергоэффективных материалов и оборудования.

Главной площадкой праздника станет Городской сад Твери, где будут работать различные площадки по энергосбережению, фотозоны, пройдут тематические мастер-классы, флешмобы, конкурсы рисунков, игры, викторины, выставки технических разработок студентов местных вузов, энергоэффективных материалов. Также состоится демонстрация специальной техники, видеороликов по энергосбережению, анимационная программа.

Здесь же будет организован пункт по сбору подписей в поддержку личной декларации о намерениях экономить энергию в быту и на рабочем месте. Акция, которая уже стартовала на сайте всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче, проводилась впервые в 2016 году и собрала около 60 тысяч голосов жителей страны. В 2017 году текст документа был скорректирован, добавлены новые акценты с учетом Года экологии в России и международной тематики.

Все гости праздника смогут познакомиться с новейшими технологиями в сфере энергосбережения, способами экономии энергоресурсов. Также запланирована социальная акция по приему светодиодных ламп для последующей передачи их в малоимущие семьи Тверской области.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: вместе ярче фестиваль вместе ярче энергосбережение
Смотрите также:
Комментарии (2)

  • Эго 
    "Здесь же будет организован пункт по сбору подписей в поддержку личной декларации о намерениях экономить энергию в быту и на рабочем месте." 
Что за фигня? Какие ещё намерения? Ты либо экономишь, либо не экономишь. Намереваться, но ничего не делать можно всю жизнь.
    31.08.2017 20:40
    0 | 0

  • Добрый крот 
    Малоимущим в дар принять "лампочки Ильича" уже в падлу? Или организаторы себя к малоимущим причислили...
    31.08.2017 20:51
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Нужны ли платные парковки Твери?

2017-08-25 15:57
72

Казаки против зоозащитников: как волонтёры забирали собак из «концлагеря» в Рамешках

2017-08-30 13:43
69

В Твери в больнице умерла беременная женщина. Возбуждено уголовное дело

2017-08-29 16:25
60

Большая педагогическая конференция

2017-08-30 17:33
55

Губернатор Игорь Руденя занял четвертое место в медиарейтинге глав регионов в сфере ЖКХ

2017-08-30 14:17
44

«У него нет права на жизнь! Мы тебя ненавидим!». Репортаж из зала суда над «редкинским стрелком»

2017-08-29 15:43
43

Игорь Руденя провёл совещание по развитию трамвайного движения в Твери

2017-08-25 15:11
43

А без воды... Туды-несюды!

2017-08-30 10:36
39

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100