Жителям Твери предлагают спеть караоке с солистами «SOPRANO Турецкого»

7 сентября 2017 года в 19.00 на площади Славы в Твери состоится концерт «Народное караоке». Проект представляют Народный артист России Михаил Турецкий и арт-группа «SOPRANO Турецкого».

На празднике прозвучат любимые песни нескольких поколений россиян в исполнении солисток группы. Подпевать артистам сможет любой желающий, как сообщает пресс-служба правительства Тверской области. Вход на концерт свободный.

В сентябре 2016 года «Народное караоке» исполнили сотни жителей и гостей Твери вместе с «Хором Турецкого». Помимо Твери проект охватил более 10 городов России.