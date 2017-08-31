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Жителям Твери предлагают спеть караоке с солистами «SOPRANO Турецкого»

31 Августа 2017 17:51
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7 сентября 2017 года в 19.00 на площади Славы в Твери состоится концерт «Народное караоке». Проект представляют Народный артист России Михаил Турецкий и арт-группа «SOPRANO Турецкого».

На празднике прозвучат любимые песни нескольких поколений россиян в исполнении солисток группы. Подпевать артистам сможет любой желающий, как сообщает пресс-служба правительства Тверской области. Вход на концерт свободный.

В сентябре 2016 года «Народное караоке» исполнили сотни жителей и гостей Твери вместе с «Хором Турецкого». Помимо Твери проект охватил более 10 городов России.

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Метки: народное караоке хор турецкого
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