Тверь готовится к зиме

В последний день лета Тверь продолжает вовсю готовиться к зиме: к началу отопительного сезона в городе закончится реконструкция четырёх сложных участков теплосетей, цена вопроса – 130 миллионов рублей. О том, как идут ремонтные работы, в какие сроки закончатся, откуда берутся новые трубы и что ожидает тверичан в предстоящем отопительном сезоне – в материале ТИА.

В Московском районе на улице Резинстроя, перерытой в октябре прошлого года из-за серьёзного порыва, на сегодняшний день заменено почти 160 метров магистральных теплосетей из 288 запланированных. При этом вместо старых 500-миллиметровых труб «Тверская генерация» прокладывает трубы диаметром 700 миллиметров, а это значит, что параметры горячей воды и тепла в домах будут выше.

Все необходимые материалы закуплены, работы на объекте выполняются чётко в срок. Замена теплосетей ведется без отключения горячей воды у потребителей – горячее водоснабжение организовано по обводной схеме, как рассказал руководитель теплоснабжающей организации Олег Баранов. На сегодняшний день уже выполнены работы по монтажу лотков, труб, опор, компенсаторов на участке от дома № 46 б по проспекту Победы до дома № 43 к. 2 по П. Победы. Трубопроводы проложили, не вскрывая дорожного полотна.

Территория, где уже заменили теплосети, засыпана грунтом, здесь ведутся работы по благоустройству.

В 2016 году «Тверская генерация» приступила к масштабной реконструкции магистральных тепловых сетей на улице Новоторжская. В этом году здесь заменят еще 246 метров 700-миллиметрового трубопровода.

Монтажные работы уже выполнены больше чем на половину, как рассказал Вадим Якубёнок, начальник Департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики: в частности, смонтирован участок трубопровода от неподвижной опоры на Свободном переулке до пересечения с Новоторжской без вскрытия дорожного полотна, уложены лотки и смонтированы трубы на участке вдоль дома № 5 по Новоторжской, а также неподвижные опоры.

Горячее водоснабжение для потребителей близлежащих домов также организовано по обводной схеме. Участок со стороны Свободного переулка уже асфальтируется.

В Заволжском районе участков реконструкции два – на площади Конституции и улице Мичурина.

Монтажные работы по реконструкции первого участка - от улицы Луначарского до Петербургского шоссе - выполнены на 65% от запланированных 147 метров. Это позволит не только как минимум на 30 лет забыть о прорывах, но и повысить параметры теплоснабжения в близлежащих домах, а также подключать к тепловой сети новые объекты.

Жители улицы Мичурина тоже забудут о бесконечных порывах и отключениях тепла, как о страшном сне.

Олег Баранов рассказал, что на сегодня здесь уже заменено больше 166 метров от запланированных 276 метров трубопровода. Полностью выполнены работы по монтажу труб на участке от пересечения ул. Мичурина и ул. Мусорского до торца дома № 12 к. 1 по ул. Мичурина. Одновременно ведутся работы по разработке грунта, демонтажу лотков, труб, неподвижных опор на оставшемся участке до пересечения с ул. 3инаиды Коноплянниковой.

Горячее водоснабжение в дома подается по обводной схеме, а ремонт теплосетей идет поэтапно, чтобы у автомобилистов была возможность парковать машины вдоль дороги. Подрядная организация, закончив работы на небольшом участке, засыпает его и сразу приступает к следующему.

В сентябре ремонт всех перечисленных участков будет закончен, крайний срок благоустройства территорий, который ставит перед собой «Тверская генерация», - конец октября. Все резервные и временные обводные схемы устроены так, что в любой момент потребителей можно подключить к теплу. «Даже если завтра объявят отопительный сезон, мы сможем запитать всех потребителей, и никто не будет испытывать проблем», - говорит Олег Баранов. Трубы, которые кладут взамен старым, уже изолированные, более долговечные - срок эксплуатации составляет минимум 30 лет, и позволяют серьезно снизить теплопотери в сетях. Что важно, закупаются они теперь у местного тверского производителя.

Олег Баранов отметил, что успешное вхождение в отопительный сезон – это не только зона ответственности «Тверской генерации», но ещё и управляющих домами компаний, в обязанности которых входит подготовка внутридомовых сетей.

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