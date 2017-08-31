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В Твери осудили врачей и бывшего сотрудника военкомата за получение 750 000 рублей за освобождение от призыва

31 Августа 2017 17:05
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В Пролетарском суде Твери слушалось уголовное дело в отношении 10 лиц: бывшего работника горвоенкомата (посредник в передаче взятки); врачей призывной комиссии и врачей-специалистов медицинских учреждений, получавших взятки за освобождение призывников от службы в армии; призывников и их родителей, дававших взятки. Преступления имели место в период с 2011 по 2016 г.г.

В судебном заседании установлено, что призывники и их родители за деньги обращались с просьбой "отмазать" от армии по медицинским показаниям к бывшему сотруднику военкомата. Он договаривался с врачом-хирургом военно-врачебной комиссии Военного комиссариата г. Твери, тот, в свою очередь, обращался к врачу-ортопеду для оформления фальшивых медицинских документов. Всего за пять лет они получили взяток на сумму 750 тыс. руб.

Кроме того, в 2016 году сотрудник военкомата обещал аналогичным образом помочь трем молодым людям, однако, просто получил деньги и от призыва не избавил, таким образом совершив мошенничество.

Пролетарский районный суд признал всех виновными в совершении преступлений и приговорил:

бывшего работника военкомата - к 6 годам лишения свободы со штрафом в размере 750 000 рублей;
врача-хирурга - к 7,5 годам условно и штрафу в размере 300 000 рублей;
врача-терапевта отдела ВКТО по Твери - к 4 года условно и штрафу в размере 200 000 рублей.

Призывникам и их родителям, передававшим взятки, назначено наказание от 2 до 3 лет лишения свободы условно и штрафами на сумму от 46 000 до 120 000 рублей.

 

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Метки: освобождение от призыва взятка сотрудник военкомата призывная комиссия уклонение от армии освобождение от армии
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Комментарии (1)

  • AlbatroS 
    "Всего за пять лет они получили взяток на сумму 750 тыс. руб."  Что-то маловато будет, эту сумму они максимум за один призыв заработали. Вот если каждый фигурант по 750 тыс. руб.. тогда ещё куда ни шло.
    31.08.2017 17:48
    0 | 3
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