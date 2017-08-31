В Калашниково подросток стрелял из пневматического ружья по прохожим

Жители поселка Калашниково Лихославльского района пожаловались на местного 15-летнего подростка, который стрелял по прохожим из пневматического оружия, сообщает 360tver.ru

- 29 августа, примерно 17.30, на «Горах» около ул. Ленина, подросток обстрелял группу из четырех девочек 12 лет. Пострадавшая одна, попал в ногу, в область бедра. Была вызвана Лихославльская полиция, на следующий день в Твери было сделано судебно-медицинское заключение, – сообщила мать пострадавшей девочки.

В УМВД России по Тверской области ТИА рассказали, что сейчас по данному факту проводится проверка. Девочка отделалась небольшим синяком. 15-летний подросток уже состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних, с ним проводят профилактические беседы. Сотрудникам полиции предстоит выяснить откуда подросток взял пневматическое ружьё.