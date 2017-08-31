В Твери продолжаются работы по ремонту трамвайных путей на площади Капошвара

Работы по замене трамвайных путей на участке проспекта Чайковского, начатые на прошлой неделе, в самом разгаре. 31 августа работники подрядной организации приступили к укладке новых шпал.

Площадь Капошвара – наверное, самый сложный участок трамвайных путей в нашем городе. Высокий трафик транспорта во всех направлениях, пересечения, повороты и стрелки – всё это приводит к быстрому износу путей. А ремонт на данном участке не проводился уже около трёх десятилетий.

Только в 2017 году на этом участке путей дважды происходил сход трамвая с рельсов. Когда демонтировали здесь старые пути, то оценили их состояние – головка рельса была сточена почти полностью, это уже запредельный износ.

В настоящее время старая рельсошпальная решётка полностью демонтирована. Несколько дней ушло на подготовку балластного основания – его качество проверялось лабораторией ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги», которое сейчас ведёт работы по ремонту тверских магистралей. После приведения основания в нормативное состояние и приёмки начались работы по монтажу новых путей.