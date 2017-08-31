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В Твери продолжаются работы по ремонту трамвайных путей на площади Капошвара

В Твери продолжаются работы по ремонту трамвайных путей на площади Капошвара - ТИА
31 Августа 2017 17:10
Автор:

Фоторепортаж

Работы по замене трамвайных путей на участке проспекта Чайковского, начатые на прошлой неделе, в самом разгаре. 31 августа работники подрядной организации приступили к укладке новых шпал.

Площадь Капошвара – наверное, самый сложный участок трамвайных путей в нашем городе. Высокий трафик транспорта во всех направлениях, пересечения, повороты и стрелки – всё это приводит к быстрому износу путей. А ремонт на данном участке не проводился уже около трёх десятилетий.

Только в 2017 году на этом участке путей дважды происходил сход трамвая с рельсов. Когда демонтировали здесь старые пути, то оценили их состояние – головка рельса была сточена почти полностью, это уже запредельный износ.

В настоящее время старая рельсошпальная решётка полностью демонтирована. Несколько дней ушло на подготовку балластного основания – его качество проверялось лабораторией ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги», которое сейчас ведёт работы по ремонту тверских магистралей. После приведения основания в нормативное состояние и приёмки начались работы по монтажу новых путей.

 

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Метки: пл.капошвара ремонт дорог ремонт трамвайных путей
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Комментарии (6)

  • Lyutik 
    Это те рельсы сточились за 50 лямов, уложенные 2 года назад? Какое, однако, интенсивное движение трамваев у нас....
    31.08.2017 17:40
    1 | 10

    • abeltv 
      Да, 5 номер "очень часто" там катающийся, до дыр рельсы укатал....
      31.08.2017 17:43
      1 | 4

    • Alx 
      Это на площади Капошвара, там рельсы не меняли.
      31.08.2017 17:51
      0 | 1

  • abeltv 
    Работают очень медленно, организации движения на участке никакой! Из за этого огромные пробки на пустом месте.
    31.08.2017 17:41
    1 | 6

  • antiER 
    "повороты и стрелки – всё это приводит к быстрому износу путей."
Я так понимаю, теперь на Капошвара не будет стрелок и поворотов....
Чем же 14 маршрут помешал, почти весь в стороне от дорог....
    31.08.2017 19:11
    0 | 4

  • AnlimiT 
    Как я понял, что оставят только рельсы прямо. Москвичи уже почти демонтировали со стороны Дарвина и Победы
    31.08.2017 19:57
    0 | 3
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