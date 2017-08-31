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Благодарственные письма директора Калининской АЭС вручили работникам образования Удомельского городского округа

31 Августа 2017 15:51
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Фоторепортаж

Награждение прошло 30 августа в Центре общественной информации КАЭС на ежегодной муниципальной августовской педагогической конференции. С приветственным словом к участникам конференции обратился заместитель директора по управлению персоналом Калининской АЭС Андрей Овечкин:

- Достижения в области образования нашего городского округа признаны не только на уровне Тверского региона, но и всей страны. Это подтверждают результаты многочисленных олимпиад, конкурсов и проектов. Наши ребята и педагоги демонстрируют высокий интеллектуальный и творческий потенциал. Мы рады и гордимся этими успехами тоже, так как Калининская АЭС наряду с образовательными учреждениями и организациями округа заинтересована в воспитании подрастающего поколения. Образование является основой успешной карьеры и благополучной жизни будущих выпускников, они же своим вкладом определят и успех предприятий, на которые придут работать. Именно это создает условия для дальнейшего социально-экономического развития нашего края.

Я благодарен случаю, что сегодня мне посчастливилось стоять на этой сцене с моей первой учительницей. От лица всех работников Калининской атомной станции поздравляю вас с началом учебного года!

Он также отметил важность проектов, реализуемых в Удомле в тесном сотрудничестве с Управлением образования, направленных на формирование чувства патриотичности и любви к своей малой родине. Таким проектом стал творческий конкурс Общественного совета Госкорпорации «Росатом» «Слава созидателям!».

Андрей Овечкин вручил Благодарственные письма работникам образования Удомельского округа за поддержку проекта и самое активное участие в нем.

Со словами благодарности директору Калининской АЭС выступила руководитель Управления образования Любовь Корнилова. Она отметила значимость помощи атомной станции, которую КАЭС оказывает каждый год образовательным учреждениям. В 2017 году на реализацию образовательных программ, ремонт детских учреждений, патриотическое воспитание, занятия спортом учащихся получено от Калининской АЭС более 5 миллионов рублей. В канун 1 сентября работники атомной станции и подрядных организаций привели в порядок территории 28 школ и детских садов округа.

- Участие Калининской АЭС, подрядных организаций в мероприятиях муниципальной системы образования – это серьезный вклад в будущее нашего округа. Это взаимодействие подтверждает, что Удомля – территория партнерства. Вместе мы решаем, как и по какому пути будет развиваться родной город, в какой Удомле будут жить наши дети, будут ли они ее уважать и стремиться сберечь культурное и историческое наследие края.

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Метки: каэс аэс удомельская аэс атомная станция
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