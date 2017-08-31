В микрорайоне Брусилово в Твери планируется построить школу на 1224 места

В настоящее время начато строительство школы на 560 ученических и 80 дошкольных мест в микрорайоне «Юность». В следующем году планируется открыть в Твери школу на 1224 места, в 2019-м — ещё одну.

Площадка под школу в Брусилово уже определена, проведены геологические испытания, идёт согласование технических условий и проектной документации. Подготовительные работы на месте будущего учреждения должны начаться в текущем году.

Здание будет построено по типовому проекту, который ранее был успешно реализован в ряде регионов. Он предусматривает наличие отдельных зон для начального звена, 5-11 классов, спортивного сектора и двух бассейнов.

На 2018 год регион подал заявку на федеральное финансирование по этому направлению в размере 1,2 млрд рублей. По предварительным расчётам, софинансирование из областного бюджета составит порядка 190 млн рублей. Содействие в строительстве планирует оказать один из коммерческих банков.