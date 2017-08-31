В озере Бологое утонул мужчина

31 августа днём, около 14:00, из озера Бологое в Бологовском районе Тверской области выловили и достали тело мужчины, 1962 года рождения. Тело погибшего передано сотрудникам полиции, ведутся следственные мероприятия по установлению личности и обстоятельств происшествия, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тверской области.