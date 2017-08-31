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За украденную бутылку водки мужчину приговорили к 1 году 9 месяцам строгого режима

31 Августа 2017 14:38
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Прокуратура Осташкова поддержано государственное обвинение в отношении местного жителя по уголовному делу о преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть отрытое хищение чужого имущества).

Мужчина на глазах у продавцов взял с витрины бутылку водки, требование сотрудника магазина вернуть алкоголь - проигнорировал.

Осташковский городской суд признан мужчину виновным и с учетом его личности, наличия в его действиях рецидива преступлений, совершения преступления в период условного осуждения, приговорил к 1 году 9 месяцам колонии строгого режима.

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Метки: приговор суда криминал украл бутылку водки
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Комментарии (13)

  • lyolikus 
    "ЗБС,че.."(с) Украл бы завод ликеро-водочный - максимум бы условку получил....Так и живем....
    31.08.2017 15:02
    1 | 11

    • BARBAdos 
      да пздц просто, а следаки, прокуроры и судьи, которые такое правосудие осуществляют получают зарплату по 100 тыс. руб / мес...
      31.08.2017 15:18
      1 | 7

      • Nastya26 
        Да что вы говорите!?? Откуда такие сведения??
        31.08.2017 15:26
        4 | 0

        • BARBAdos 
          в гугле забанили? первый попавшийся ответ выдает следующие цифры зарплаты судей:
Конституционный	500,0–700,0
Верховный	300,0
Высший Арбитражный	200,0
Федеральный	140,0
Мировой	50,0–80,0

У прокуроров и следаков зарплата поменьше, но уж поверьте, что они точно не бедствуют...
          31.08.2017 15:38
          0 | 6

          • Nastya26 
            Уж поверьте не шикуют
            31.08.2017 16:05
            2 | 0

          • Ironman8891 
            Вы только заголовок читали или новость тоже хоть мельком? Не украл, а ограбил, + рецидив +не погашенная условка. Там скорее всего почти весь срок это догул условки. Так что его наоборот пожалели.
            31.08.2017 16:06
            0 | 3

    • Alex (https://www.facebook.com/profile.php?id=100003670423989) 
      Если бы он украл бутылку - получил бы штраф скорей всего. Там есть граничная сумма - вроде 2500 - ниже нее административная отвественность, выше - уголовная. А тут мы имеем ГРАБЕЖ - это другая статейка, причом уголовная без вариантов.
      31.08.2017 15:49
      0 | 2

  • BARBAdos 
    цена бутылки - 200 руб., угроз или насилия не было (а так бы еще и разбой ему приписали и посадили лет на 7), было следствие, обвинение прокуратуры, суд ,может еще и апелляция будет, и по итогу еще этого деятеля почти 2 года государство будет кормить и охранять. Во сколько обошлось данное правосудие бюджету? Блин, он же не ювелирку ограбил или банк, ведь скорее всего он данное преступление не готовил заранее, скорее всего хотел слямзить бутыль незаметно, но его запалили. По сути это хулиганка и не УК, а КоАП, надо было заставить его возместить материальный ущерб, моральный вред, а также штрафака выписать или общественные работы, а так просто смех какой то...
    31.08.2017 15:16
    1 | 5

    • Alex (https://www.facebook.com/profile.php?id=100003670423989) 
      Это грабеж. Угроз не было, но было открытое хищение, это меняет дело. И да, наказывают не за вотку, не за 200 руб, а за ДЕЯНИЕ. А вот деяние "грабеж" щитаецца достаточным для того, шоб посадить. Это уже не шалости
      31.08.2017 15:50
      0 | 1

      • BARBAdos 
        да прям круто меняет... а если при грабеже пузыря за 200 руб. еще и призывы к свержению власти выкрикивать, то могут вообще пожизненное впаять...

претензии прежде всего к законодательству, а не к осташковской системе правосудия, но те же следаки могли б это дело и замять на этапе возбуждения уголовного дела - самим то не взападло 200 рублевый грабеж расследовать?
        31.08.2017 15:58
        0 | 2

  • Varg 
    Я же говорил - посодют.
    31.08.2017 15:23
    0 | 0

    • Ironman8891 
      Посодют. А ты не воруй
      31.08.2017 16:09
      0 | 0

  • Uylo_Yobannen 
    Маятно бродяге на воле, решил обратно к хозяину податься. Причём, по идеалу всё сделал: и бед не натворил, и по статье пойдёт вполне авторитетной. Молодца.
    31.08.2017 16:18
    0 | 4
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