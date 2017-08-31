За украденную бутылку водки мужчину приговорили к 1 году 9 месяцам строгого режима

Прокуратура Осташкова поддержано государственное обвинение в отношении местного жителя по уголовному делу о преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть отрытое хищение чужого имущества).

Мужчина на глазах у продавцов взял с витрины бутылку водки, требование сотрудника магазина вернуть алкоголь - проигнорировал.

Осташковский городской суд признан мужчину виновным и с учетом его личности, наличия в его действиях рецидива преступлений, совершения преступления в период условного осуждения, приговорил к 1 году 9 месяцам колонии строгого режима.