Сколько стоит в Твери собрать ребенка в школу?

31 августа – последний день работы тверского школьного базара. На носу – новый учебный год, накануне Дня знаний родители докупают то, что еще не успели купить и, конечно же, выбирают праздничные букеты.

Школьный базар разместился на площади у цирка. Правда, о широком ассортименте товаров говорить не приходится, выбор небольшой – торговых палаток мало. Но в целом большинство товаров, необходимых школьнику, здесь купить можно. Нет на школьном базаре только обуви и белых бантов. Продавцы говорят, что «бантики» были, просто сегодня почему-то не приехали.

Зато на школьном базаре продаются покрывала, булки и конфеты, сувениры. Продавцы школьных товаров пожаловались на такую организацию:

- Что ж это такое? И булки, и конфеты, и мармелад – разве это школьный базар?! Нужно было на время традиционной августовской ярмарки другие товары убрать, чтобы здесь могли разместиться палатки с тетрадками и школьной формой, а у нас все как всегда – сборная солянка какая-то.

Также продавцы пожаловались, что покупатели предпочитают отовариваться в магазинах:

- У нас когда жарко, то дети потные, уставшие – родителям не до покупок, когда холодно – блузку не померишь, не хотят куртку снимать, а в магазине комфортно. Раньше на рынках, базарах покупали больше, теперь покупатель идет плохо. Многие идут в гипермаркеты, там акции всякие.

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что в 2017 году расходы семьи на сбор одного ребенка в школу в среднем составил 12 745 рублей. А сколько же стоит собрать первоклашку на школьном базаре в Твери?

Ранец: от 500 до 2500 рублей (возьмём всё же подороже, чтобы хватило до конца года)

Форма для девочек:

Платье - от 1500 до 2500 рублей

Блузка - от 700 до 2000 рублей

Юбка – от 700 до 1300 рублей

Колготки - от 200 до 350 рублей

Сарафан - от 1000 до 2500 рублей

Пиджак – от 2000 рублей

Форма для мальчиков:

Брюки - от 900 до 1300 рублей

Пиджак - от 2500 до 3000 рублей

Рубашка - от 700 до 1300 рублей

Для физкультуры:

Спортивный костюм - от 400 до 2000 рублей

Спортивные штаны (тянучки) – от 180 до 500 рублей

Футболки - от 300 рублей

Канцтовары:

Дневник - от 28 до 300 рублей

Тетради в клетку/линейку - от 4 рублей за 1 штуку

Папка для тетрадей - от 95 до 150 рублей

Обложки - от 9 рублей

Цветные карандаши - от 25 до 85 рублей

Простые карандаши - от 8 до 30 рублей

Фломастеры - от 25 до 70 рублей

Альбом для рисования - от 15 до 95 рублей

Цветная бумага - от 28 до 48 рублей (цветной картон – 48 рублей)

Пластилин - 85 рублей за 12 цветов, дощечка для лепки – 60 рублей (закончились)

Ножницы - от 18 до 40 рублей

Клей – ПВА 28 рублей, карандаш – 25-39 рублей, силикатный – 18 рублей

Краски гуашевые/ акварельные – 75 рублей

Кисточки – 6 шт. 105 рублей (палитры нет)

Ручки шариковые – от 12 до 110 рублей

Ластик - от 5 до 15 рублей, точилка – от 7 до 28 рублей, линейка - от 15 до 28 рублей

Пенал - 188 рублей односекционный, 230-290 рублей – двухсекционный, 330 – трехсекционный

Счетные палочки - 50 штук – 58 рублей

Обувь на школьном базаре 31 августа не продавалась, но это одна из существенных статей расходов для родителей школьников, ведь нужно купить и сменную, и спортивную обувь и праздничные туфли. В среднем, на три пары обуви уйдет от 3000 рублей.

31 августа и завтра 1 сентября традиционно полным ходом идет торговля цветами. На школьном базаре букет можно купить от 250 до 700 рублей. В цветочном ларьке корреспонденту ТИА рассказали, что самый пик торговли будет сегодня вечером, пока еще берут немного.

- Букеты покупают недорогие, до 1000 рублей, цветы покупают всякие, готовые букеты берут плохо, в основном просят собрать букет из тех цветов, которые выберут сами.

Цветочный ажиотаж на пересечении улицы Новоторжской и Тверского проспекта. Предприимчивые дачницы, конкурируя с цветочным бизнесом, сегодня предлагают самые разные букеты из цветов, выращенных на приусадебных участках. Здесь можно купить и скромный букет астр за 150-200 рублей, цветочное ассорти с георгинами – за 200 рублей, гладиолусы – за 350 рублей.