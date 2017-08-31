В Тверской области осудили браконьеров, которые наловили рыбы на 11 417 рублей

Прокуратура Весьегонского района поддержала государственное обвинение в отношении двух жителей Московской области по уголовному делу о преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 256 УК РФ (совершение незаконного вылова рыбы группой лиц по предварительному сговору в местах нереста).

В апреле 2017 года подсудимые ловили рыбу сетями в Рыбинском водохранилище в границах Весьегонского района. Они причинили своими действиями ущерб водным биологическим ресурсам Российской Федерации на общую сумму 11 417 руб. Ущерб подсудимые возместили в полном объеме.

Весьегонский районный суд приговорил мужчин к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 6 месяцев.