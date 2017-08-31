В Твери на улице напали на 30-летнего мужчину и отняли телефон

В полицию обратился 30-летний житель Твери. Мужчина рассказал полицейским, что на улице Горького неизвестный, применив силу, похитил телефон, после чего скрылся. Ущерб составил 30 000 рублей.

Полицейские опросили потерпевшего, составили фоторобот предполагаемого злоумышленника, установили возможных свидетелей произошедшего.

Ориентировку с приметами предполагаемого злоумышленника передали патрульным экипажам и сотрудникам оперативных служб. Полицейские патрули начали отрабатывать расположенный рядом жилой сектор и задержали подозреваемого.

Им оказался неработающий, ранее судимый 29 – летний местный житель. Фигуранта доставили в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Мужчина задержан, сообщает УМВД России по Тверской области