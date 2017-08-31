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1 сентября тверские мусульмане соберутся в Больших Перемерках отметить Курбан Байрам

1 сентября тверские мусульмане соберутся в Больших Перемерках отметить Курбан Байрам - ТИА
31 Августа 2017 12:19
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1 сентября мусульмане встретят один из главных исламских праздников Курбан Байрам. В Твери верующие традиционно соберутся на берегу Волги в Больших Перемерках. Ожидается порядка 4 тысяч человек.

В 9 утра здесь сначала пройдет проповедь, а затем праздничная молитва. Поздравить мусульман приедут гости.

Как рассказал ТИА Фарит Батыргареев, помощник имама, после молитвы на поле можно будет угоститься. Например, из двух казанов будут продавать плов, примерно 100 рублей за порцию.

После официальной части верующие разъедутся по домам, где совершат обряд жертвоприношения.

Доехать до Больших Перемерок можно будет от мечети на маршрутке с 7 утра. Проезд бесплатный.

Как сообщает УГИБДД по Тверской области, в связи с проведением Курбан Байрама, на обочинах Московского шоссе, на участке от дома № 3 до дома № 35, с 8 утра до 15.00 будет прекращена парковка всех видов транспорта.

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Метки: курбан байрам праздник жертвоприношения большие перемерки фарит батыргареев
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Комментарии (10)

  • bae99 
    Уверен, что тверских мусульман там будет от силы  процентов 10...
    31.08.2017 12:24
    3 | 1

  • Кубит 
    С Днем Знаний, всех!
    31.08.2017 12:26
    0 | 12

  • vepr76 
    Сержант, пойдете? ВИП-место для партийных будет?
    31.08.2017 12:29
    0 | 5

  • antiER 
    "будут продавать плов, примерно 100 рублей за порцию."
Я думал, что такие вещи у них благотворительно делаются.....
    31.08.2017 12:36
    0 | 7

    • Zorkiy 
      Может ещё и рюмочку поднести?
      31.08.2017 12:40
      1 | 4

  • Ferapont 
    Найди 10 отличий.
    Прикрепленные изображения:
    31.08.2017 13:10
    2 | 7

    • ArT1986 
      дожить бы еще до 2047
      31.08.2017 13:22
      0 | 11

    • Ironman8891 
      А давайте все новострои в виде мечетей и церквей перенесем в перемерки? Они там нужнее и не портят композицию
      31.08.2017 16:20
      0 | 0

  • Ironman8891 
    В нескольких московских школах перенесли празднование Дня знаний из-за мусульманского праздника Курбан-байрам. В некоторых школах Мещанского района День знаний будут отмечать на 3 дня позже – 4 сентября. В этом районе расположена главная Соборная мечеть Москвы. ЗЫ: jодну линейку перенесли не во времени, а в пространстве: в цирк! Государство четко дает понять о своих приоритетах
    31.08.2017 16:16
    0 | 0

  • Bonch 
      Не повторить бы  плачевную судьбу  Европы в этом  деле...
    31.08.2017 16:45
    0 | 0
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