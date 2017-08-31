1 сентября тверские мусульмане соберутся в Больших Перемерках отметить Курбан Байрам

1 сентября мусульмане встретят один из главных исламских праздников Курбан Байрам. В Твери верующие традиционно соберутся на берегу Волги в Больших Перемерках. Ожидается порядка 4 тысяч человек.

В 9 утра здесь сначала пройдет проповедь, а затем праздничная молитва. Поздравить мусульман приедут гости.

Как рассказал ТИА Фарит Батыргареев, помощник имама, после молитвы на поле можно будет угоститься. Например, из двух казанов будут продавать плов, примерно 100 рублей за порцию.

После официальной части верующие разъедутся по домам, где совершат обряд жертвоприношения.

Доехать до Больших Перемерок можно будет от мечети на маршрутке с 7 утра. Проезд бесплатный.

Как сообщает УГИБДД по Тверской области, в связи с проведением Курбан Байрама, на обочинах Московского шоссе, на участке от дома № 3 до дома № 35, с 8 утра до 15.00 будет прекращена парковка всех видов транспорта.