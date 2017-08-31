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На 1 сентября обещают отличную погоду!

31 Августа 2017 11:43
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Вот такой небольшой подарок приготовила природа детям ко Дню знаний - то ли на радость, то ли в утешение, поскольку школьники 1 сентября быстро разлетятся по домам и можно будет ещё погулять в тёплый денёчек и на выходных.

По прогнозам тверского гидрометцентра, 1 сентября в Твери и области будет солнечно и тепло: днём воздух прогреется до +25! В предстоящие выходные возможен дождик (в субботу), а в воскресенье - переменная облачность, температура воздуха будет +20 градусов. Ночи остаются прохладными: до +10...+8.

А вот со следующей недели тепло постепенно будет уходить от нас. Температура воздуха и днём, и ночью начнёт понижаться: до +16 в дневные часы и до +5 в ночные. 

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Метки: прогноз погоды 1 сентября погода на день знаний погода в начале сентября погода в твери
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Комментарии (2)

  • peshehod 
    Кто обещает? "Единая Россия"? Они и хайвей Москва-Анадырь обещали...
    31.08.2017 12:21
    0 | 5

  • Судья 
    а нужна очень плохая))))
    31.08.2017 13:41
    0 | 1
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