На 1 сентября обещают отличную погоду!

Вот такой небольшой подарок приготовила природа детям ко Дню знаний - то ли на радость, то ли в утешение, поскольку школьники 1 сентября быстро разлетятся по домам и можно будет ещё погулять в тёплый денёчек и на выходных.

По прогнозам тверского гидрометцентра, 1 сентября в Твери и области будет солнечно и тепло: днём воздух прогреется до +25! В предстоящие выходные возможен дождик (в субботу), а в воскресенье - переменная облачность, температура воздуха будет +20 градусов. Ночи остаются прохладными: до +10...+8.

А вот со следующей недели тепло постепенно будет уходить от нас. Температура воздуха и днём, и ночью начнёт понижаться: до +16 в дневные часы и до +5 в ночные.